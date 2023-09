Isola, la commissione Eco-schools conferisce al Gioacchino da Fiore il marchio 'sostenibile'

ISOLA C.R. - La commissione nazionale Eco-Schools ha rilasciato Ia certificazione Eco-Schools e la Bandiera Verde, simbolo internazionale che attesta l'impegno della communita scolastica per lo sviluppo sostenibile, all’istituto “Gioacchino da Fiore”. Un riconoscimento importante che viene assegnato in tutto il mondo e colloca la scuola di Isola Capo Rizzuto come punto di riferimento per le altre nel campo della tutela dell'ambiente e, soprattutto, della diminuzione dell'impatto ambientale dell'istituto scolastico, diffondendo nella comunità locale buone pratiche e stili di vita sostenibili.

"Un riconoscimento che arriva grazie anche all’impegno dell’amministrazione comunale nella persona del vice Sindaco Andrea Liò - si legge in una nota - che ha seguito l’iter da vicino. 'Un altro grande risultato legato alla Bandiera Blu che dimostra la crescita del territorio in termini ambientali – afferma il vice sindaco - come amministrazione abbiamo deciso di stare vicino a chi lavora per l’ambiente e soprattutto al mondo della scuola che ha il dovere di formare la nuova generazione. Questo è un passo importante - spiega - che ci fa ben sperare per il futuro, la Bandiera Blu è l’inizio di un percorso ambientale virtuoso che non si ferma solo ai confini del mare e della spiaggia ma deve coinvolgere tutto il territorio. Nel corso dell’anno i giovani dell’istituto si sono impegnati tanto per ottenere questa certificazione che mette la scuola al fianco di altri istituti sparsi in 70 paesi nel mondo. Complimenti agli alunni, agli insegnanti e al dirigente scolastico, Isola ha bisogno di questo”.