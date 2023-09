Polizia locale, bloccati lavori di ampliamento ad un fabbricato nel quartiere rom

Bloccati lavori abusivi su via Giosuè Carducci. Una nota della sezione di Polizia edilizia del comando di Polizia locale informa che una squadra di agenti, coordinata dal comandante Francesco Iorno, domenica sera è entrata in azione nel quartiere rom di località Acquabona per bloccare l'intervento di ampliamento di un manufatto esistente, con l'aumento di superficie utile su due livelli.

Dopo aver accertata, come si presumeva, la mancanza delle autorizzazioni edilizie de urbanistiche necessarie ed identificato il committente dei lavori, gli agenti hanno proceduto al sequestro preventivo di polizia giudiziaria apponendo i sigilli al manufatto abusivo. L'azione rientra nell'attività posta in essere dal comando di Polizia locale di Crotone sul fronte del contrasto all'abusivismo.