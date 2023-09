Premio Nazionale “Giovanni Grillo”, pubblicato il bando della nona edizione

È stato pubblicato sul sito web del Ministero dell’Istruzione e del Merito il bando di concorso della nona edizione – anno scolastico 2023/2024 - del Premio Nazionale Giovanni Grillo, dedicato alle migliaia di Internati Militari italiani della Seconda Guerra Mondiale. Il tema proposto dalla nona edizione del concorso è “MEMORIA: bene comune di ogni popolo e fulcro di un rinnovato impegno sociale”. Ideato e promosso dalla Fondazione Premio Giovanni Grillo, l’iniziativa si svolge in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito e gode del patrocinio del Ministero della Cultura, dell’Aeronautica Militare, dell’Istituto Nazionale Ferruccio Parri, di Rai per la Sostenibilità e Media Partnership di Rai Cultura.

L’edizione di quest’anno vuole fare riflettere gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado sul valore della Memoria, intesa come bene comune di ogni popolo, da cui trarre l’ispirazione per un rinnovato impegno sociale. “Nel cuore di ogni nazione – afferma Michelina Grillo, Presidente e ideatrice del Premio – risiede un tesoro inestimabile, la cui luce risplende attraverso i secoli illuminando passato, presente e futuro. Questo tesoro è la memoria, intesa non solo come l’insieme di avvenimenti che hanno scandito il nostro cammino storico, ma come patrimonio immateriale che definisce la nostra identità e modella il nostro carattere. È, quindi, fondamentale che, nel rispetto e nella celebrazione della nostra Memoria, troviamo anche l’ispirazione per un nuovo e più intenso impegno civico”.

I partecipanti al concorso sono invitati a documentarsi sulle vicende degli Internati Militari italiani dopo l’8 settembre 1943 e a ricostruire, attraverso le tante modalità previste (filmati, documentari, clip, racconti fotografici, testi teatrali, canzoni, poesie eccetera), alcune esperienze significative legate alla difesa del “bene comune”, inteso sia come elemento territoriale, sia come rappresentazione della vita sociale. Il bando di concorso, la cui scadenza è fissata al 16 dicembre 2023, è reperibile, oltre che sui siti del Ministero dell’Istruzione e del Merito e di Rai Scuola, anche sul sito della Fondazione: www.fondazionepremiogrillo.it e profili social: https://www.facebook.com/fondazionepremiogiovannigrillo https://www.instagram.com/fondazione_premio_grillo/ https://twitter.com/PremioGrillo