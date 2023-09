Avis Calabria, al via la formazione per sessanta volontari in servizio civile

TORRE MELISSA - L'Avis Calabria ha appena concluso un'intensa settimana dedicata alla formazione dei volontari in Servizio Civile e dei dipendenti. Cinque giornate dense di attività che si sono svolte al Grand Hotel Balestrieri a Torre Melissa. Per l'occasione oltre ai formatori calabresi, era presente anche Luigi Santapaga, fondatore della società Forma Mentis, leader nella formazione di eccellenza, che si è soffermato sull'importanza della comunicazione in tutti i settori soprattutto in quello del volontariato e della donazione.

Entusiasti tutti i partecipanti e il personale dipendente che ha fatto di Avis una seconda famiglia ma anche gli oltre 60 ragazzi volontari afferenti al bando del Servizio Civile 2023-2024. Molto soddisfatto il presidente di Avis Calabria, Franco Rizzuti che ha dichiarato: “Questi momenti sono fondamentali per la crescita di ognuno di noi e del gruppo intero. Per questa ragione, quest'anno abbiamo raddoppiato le ore di formazione. Un'occasione per apprendere sempre di più e far crescere anche il senso di squadra".