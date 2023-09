Aeroporti calabresi, Occhiuto: nel 2024 da Ryanair e Easyjet 16 nuove rotte

Sono Ryanair e Easyjet le compagnie aeree che hanno aderito alla manifestazione di interesse indetta dalla Regione Calabria per incrementare i voli sugli aeroporti di Lamezia, Crotone e Reggio e che per questo ha messo sul piatto 120 milioni di euro. Nel 2024, pertanto, i due vettori dovrebbero inaugurare complessivamente 16 nuove tratte sugli scali calabresi, 11 delle quali internazionali. Ad annunciarlo è il governatore Roberto Occhiuto che si è detto orgoglioso del fatto che la Calabria va in controtendenza rispetto al resto d'Italia considerato che nelle ultime settimane diverse compagnie aeree, soprattutto low cost, "hanno minacciato di ridurre le tratte da e per l’Italia e la loro presenza in determinati aeroporti italiani". Una controtendenza che il governatore afferma di aver ottenuto dopo il suo recente viaggio a Bruxelles dove ha incontrato i vertici di Ryanair e che "è stato fondamentale e propedeutico a grandi novità che avremo nelle prossime settimane". In sostanza Ryanair ha proposto 12 nuove rotte da e per la Calabria: 5 nazionali e 7 internazionali. "Ben 8 di queste rotte riguardano l’aeroporto ‘Tito Minniti’ di Reggio Calabria" ha annunciato Occhiuto. Allo stesso tempo EasyJet ha proposto 4 nuove rotte internazionali da e per la Calabria. Quante di queste nuove tratte, nazionali e internazionali, operate da Ryanair e Easy jet interesseranno Crotone il governatore non lo specifica. Ma considerato che di mezzo c'è anche l'aeroporto internazionale di Lamezia, per il Sant'Anna non si possono nutrire grandi speranze. Occhiuto quindi aggiunge che "a queste manifestazioni di interesse seguirà adesso una fase tecnica, con adempimenti amministrativi e soprattutto con la pubblicazione dei bandi. Se tutto andrà bene avremo, entro la prossima stagione estiva 2024, 16 nuove rotte da e per la Calabria: 5 nazionali e 11 internazionali. Parallelamente continuerà il lavoro che la Sacal sta portando avanti per ammodernare e rendere più attrattivi i nostri tre aeroporti".