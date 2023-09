Aeroporti calabresi, per Crotone tre manifestazioni di interesse per nuovi voli

Sarebbero tre le nuove rotte da e per l'aeroporto di Crotone per le quali è stata presentata richiesta per la manifestazione di interesse pubblicata dalla Regione Calabria nelle scorse settimane. Manifestazione che mette in campo 120 milioni di euro per l'avviamento di nuove rotte di collegamento con gli aeroporti calabresi. Di questi 66 milioni sono destinati allo calo di Lamezia terme, 30 a quello di Reggio Calabria e 24 a quello di Crotone.

Per Crotone, secondo alcune indiscrezioni, sono state presentate due manifestazioni di interesse per tratte nazionali ed una per l'estero. Tra le compagnie aeree interessate c'è Ryanair. Si ipotizza anche una quarta proposta per un volo per l'estero che, però, nell'ambito delle politiche di trasporto regionale potrebbe finire a Lamezia Terme. Non sono trapelate al momento notizie certe a parte il solito spot social del governatore Occhiuto nel quale si cita solo Reggio Calabria per opportunità politiche e per mettere a tacere polemiche che avevano anche innescato l'interesse di parlamentari della città metropolitana. Da Crotone, invece, solo silenzi da tutte le istituzioni.