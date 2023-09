Giudice minori 'vergognose serie tv che mitizzano mafie'

CROTONE - “Le serie tv che mitizzano la mafia sono vergognose". Lo ha detto Giuseppe Spadaro, presidente del tribunale dei minorenni di Trento, ricevendo a Crotone il premio "Dodò Gabriele" dedicato alla memoria del bambino ucciso in un agguato di mafia mentre giocava a calcetto. Spadaro, magistrato di origine calabrese (la mamma è di Santa Severina), ha risposto alla domanda di una studentessa sull'influenza che hanno sui giovani serie tv come Gomorra o Mare fuori. "Mitizzano i criminali - ha detto - in una fase della vita di voi ragazzi che è quella adolescenziale in cui fate delle scelte. Fase in cui, lo sappiamo perché lo abbiamo fatto tutti, si è portati a trasgredire. Il problema è capire il limite della trasgressione e il messaggio pedagogico che danno quei film è devastante perché è quello che cercate voi. Io mi domando perché voi siete attratti da quei modelli anziché da Rosario Livatino. È lì che lo Stato vincerà e la mafia verrà sconfitta. Quando un ragazzo sarà attratto da Libera o da quello che fanno i magistrati ci sarà la vittoria. Il coraggio è studiare ed emergere nonostante tu sia nessuno”.