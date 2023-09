Viabilità, aspettando la quarta rotatoria all'incrocio tra via Saffo e via Impastato

Nuove rotatorie nel perimetro urbano, non è finita. La quarta ed ultima della serie finanziata dalla Regione con il fondo coesione è stata solo rinviata, in attesa della progettazione del primo tratto del prolungamento di via Peppino Impastato, nell'ambito della realizzazione della strada di Piano (abbondantemente modificata rispetto alle iniziali previsioni urbanistiche), la nuova arteria destinata ad alleggerire il traffico su via Gioacchino Da Fiore e via Nazioni Unite.

La nuova rotatoria, destinata alla regolamentazione del traffico ad un incrocio molto critico sul piano della sicurezza stradale e pedonale, frutto di scelte opinabili in materia di viabilità adottate nell'ultimo ventennio (non a caso avrà forma irregolare ed allungata per coprire il dislivello tra gli accessi), sorgerà all’incrocio tra via Saffo e via Impastato, e sarà dotata di spartitraffico e di un’apposita corsia perimetrale di collegamento ai palazzi di nuova realizzazione ed alla sede Anmic sul fianco dei calanchi d'argilla.

Due delle quattro rotatorie (chiesa santi Cosma e Damiano e coop Settembre 291) sono state già realizzate, la terza, all'incrocio tra via Giovanni Paolo II e via Gioacchino Da Fiore, ha preso il via da un paio di giorni con l'apertura del cantiere da parte dell'impresa Sestito Giancarlo & Figli. I progetti esecutivi e definitivi, sui quali continuano a piovere le critiche e gli strali del popolo del web, sono stati realizzati dal settore ‘manutenzioni e servizi tecnici’ del Comune.