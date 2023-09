Morto il giornalista Pietro Bellantoni, lavorava a Tgr Calabria

E' morto a Reggio Calabria il giornalista Pietro Bellantoni, redattore della Tgr Rai della Calabria. Aveva 42 anni. Mesi fa era stato colpito da una malattia che non è riuscito a superare. Sposato e padre di una bimba di due anni, Bellantoni era stato assunto alla Tgr nel marzo scorso, poco prima della scoperta della malattia.

Nato a Scilla il 23 settembre 1980 e residente a Reggio Calabria, Bellantoni era laureato in Filosofia, aveva conseguito un master in Giornalismo all’Università Iulm di Milano ed era giornalista professionista dal 24 novembre 2009. In passato la lavorato, aTorino, per i quotidiani La Stampa e la Repubblica. In tv ha collaborato con Studio Aperto di Mediaset. Per una decina d'anni ha lavorato al Corriere della Calabria, di cui è stato anche caporedattore, per LaCtv ed ha collaborato con Tagadà di La7. È stato anche direttore responsabile de Ilreggino.it e coordinatore dell’Ufficio stampa della Giunta regionale della Calabria.