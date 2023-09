Crotone, arrestato pregiudicato: aveva in auto oltre un kg di eroina

CROTONE - Viaggiava in auto con un chilo e 100 grammi di eroina ma è stato fermato da una pattuglia della Polizia e arrestato. E' accaduto a Crotone. Personale della Squadra mobile, all’altezza del cavalcavia sud, ha proceduto al controllo di un'auto che procedeva a forte velocità in direzione Crotone. A bordo un 60enne già noto alle forze dell'ordine. L’atteggiamento del conducente, che da subito ha mostrato insofferenza per il controllo, ha indotto gli agenti ad effettuare una perquisizione nell'auto e sotto il sedile lato passeggero, sono stati scoperti due involucri avvolti con nastro isolante, contenenti 1,1 chili di eroina. La sostanza è stata sequestrata e l'uomo arrestato e portato nella Casa circondariale di Crotone a disposizione della Procura.