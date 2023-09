Serie C, un Crotone brutto e contestato non va oltre il pari contro il Cerignola

La piega è inquietante. E non risiede tanto nello squallido pareggio partorito nella prova oltre i confini dell’osceno contro il Cerignola. Perché a generare inquietudine e perplessità è la produzione, assolutamente disarmante che il Crotone è riuscito ad esporre in quella che doveva essere la prova del riscatto dopo i due scivoloni consecutivi. E c’è mancato poco che arrivasse il terzo, evitato per caso. Di sicuro, di questo passo non si va da nessuna parte, e il malumore di uno Scida che ha lungamente invitato "ad andare a lavorare" squadra e allenatore ne è la fedele testimonianza. E non depone bene in prospettiva

Zauli elimina l’esperimento improduttivo di Francavilla e distende nuovamente il 4-2-3-1 marchio della casa. Al centro dell’attacco c’è Tumminello, supportato alle spalle da D’Errico, alla prima da titolare della stagione. Ai lati D’Ursi e Tribuzzi mentre in cabina di regia agiscono Petriccione e Vitale. In difesa squalificato Gigliotti, spazio a Loiacono con Bove, recuperato, al suo fianco. Ma il ritorno alle origini non muta l’andazzo preoccupante che pare aver avvolto il Crotone. L’approccio dei rossoblù è contratto, spento, pallido. Gli uomini di Zauli faticano a trovare spazi, distanze e idee, venendo travolti da una maggiore intraprendenza del Cerignola, che appare più brillante e incisivo. Al Crotone pare mancare sprint e vivacità, e lo Scida se ne accorge subito invitando la squadra ad alzare il ritmo. Ma la risposta è nulla ed anzi manca poco che arrivi il patatrac quando Dini respinge in modo avventato una conclusione dalla distanza che pare innocua, sulla respinta ci pensa l’esterno pugliese a graziare il portiere. Il Crotone prova a scuotersi ma non trova mai il ritmo e soprattutto organizzazione e lucidità. Anche i piedi educati di D’Errico e Petriccione predicano a vuoto, lasciando quella sensazione di impotenza che la rete di Loiacono (arrivata al culmine di un infinito mischione in area) sembra spazzare via, ma il gol del difensore viene annullato per un presunto offside. Il tempo scorre via tra errori grossolani anche nella qualità e scelta delle giocate, con traversoni che si trasformano in scarabocchi e uscite dal basso sporche e improduttive. Anche il Cerignola perde smalto e contribuisce a condurre in porto uno dei primi tempi più brutti mai visti allo Scida.

Dal tunnel sbuca un Crotone un filo più intraprendente e convinto (non che ci volesse molto…), ma sempre ostaggio di un blocco mentale e fisico che ne impedisce uno slancio veemente. I giri del motore aumentano di volume, anche se di azioni concrete non ne arrivano, ad eccezione di un paio di traversone scodellati con maggiore cura e precisione. Zauli prova a mescolare le carte richiamando sia Petriccione che D’Errico. Il primo con un giallo pendente e il secondo con il carburante ormai esaurito. Il tecnico ridisegna la squadra con il 4-4-2 e Vuthaj che va a far compagnia a Tumminello. Il livello resta sempre scadente, e i 4000 presenti allo Scida lo manifestano con brusii sistematici e un senso di incredulità per l’offerta prodotta. In questa fase però il Crotone pare avere maggiore verve per tentare l’assalto disperato, anche se si presta a qualche brivido mentre la sua azione rimane approssimativa e disordinata. Le emozioni (si fa per dire) arrivano nel finale, concentrate nel doppio episodio che non cambia la sostanza ma muove il punteggio. Scorre il 90’ quando dal nulla Dini nel tentativo di controllare una sfera innocua messa iun mezzo dall'ex Zak Ruggiero si complica la vita e la accompagna clamorosamente in porta. Esulta il Cerignola, non il crotonese Zak che però sorride sotti i baffi per la soddisfazione di aver fatto gol nella sua città. La disperazione è assoluta e lo Scida ribolle di rabbia, ma il Crotone ha un sussulto con Gomez (subentrato a Tumminello) il quale raccoglie di testa un invito al bacio e va a bersaglio. Poi la contestazione. Giusta e dovuta.