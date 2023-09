Crotone, aggiudicato il servizio di trasporto scolastico per tre anni

CROTONE - "Anche il servizio di trasporto scolastico, dopo il servizio mensa, è stato aggiudicato". A dichiararlo è Nicola Corigliano, assessore alla Cultura del Comune di Crotone. Una buona notizia per le famiglie e i bambini che insieme alla mensa scolastica potranno fruire anche del servizio di trasporto, per una durata triennale. L'appalto, come si evince dalla determina 2227 del 22 settembre a firma del responsabile del Settore 1, è stato assegnato per i prossimi tre anni al “Consorzio 2001-Trasporto Persone” che è stata l'unica azienda a partecipare ala gara indetta il 3 agosto scorso. Non è stata ancora comunicata la data di avvio del servizio di trasporto scolastico però Corigliano, in una nota, ha tenuto a precisare che :"La mensa, in accordo con le scuole, partirà lunedì 25 settembre e il trasporto auspichiamo entro la stessa settimana non appena concluse tutte le procedure formali. Ma quello che è maggiormente importante è che nei prossimi anni non ci saranno più problemi affinché il servizio possa essere garantito agli alunni delle scuole cittadine”. L'aggiudicazione del servizio è avvenuta per un importo complessivo è di 1.498.500 euro.