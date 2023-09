Deposito costiero Gnl, in commissione il sindaco Voce esprime contrarietà al progetto

CROTONE - Il sindaco Vincenzo Voce ha espresso la sua contrarietà al progetto per la realizzazione di un deposito di gas liquido da parte della Ionio Fuel nel corso della audizione nella Prima commissione consiliare permanente svolta nel pomeriggio del 22 settembre. La riunione era stata convocata dal presidente Andrea Devona per discutere il piano di approvazione dell'istanza per il deposito di gnl che dovrebbe sorgere nella zona industriale, ex Corap, in località Passovecchio.

La riunione della commissione è stata convocata in quanto entro il 6 ottobre, come disposto dal Ministero dell'ambiente, si possono esprimere i pareri sulla Valutazione di impatto ambientale (Via) per il “Deposito costiero di Lng. Il progetto di Ionio Fuel, che ha già ottenuto il nulla osta di fattibilità dal Comitato tecnico regionale (Ctr) della Calabria nel 2020, prevede la realizzazione nell’attuale area Zes di Crotone di un deposito costiero di Lng da 20.000 metri cubi con relativo terminale di ricezione Lng off-shore per la connessione e lo scarico del gas naturale liquefatto dalle navi metaniere, attraverso un sistema di tubazioni criogeniche per il trasporto del fluido (sia dalla nave al deposito che dal deposito all’area off-shore) per rifornire le navi che supportano questo tipo di carburante, localizzata a circa 2,4 km dalla costa ionica

Il presidente della prima commissione, Devona aprendo la discussione, ha espresso la sua contrarietà al progetto sostenendo che "ci possono essere altre forme di economia per lo sviluppo della città come quella agronomica e turistica". Posizione con la quale si è detto d'accordo anche il sindaco Voce spiegando anche nei particolari tecnici il motivi del no dell'Amministrazione comunale alla richiesta di installare il deposito di gnl. Sulla stessa linea la consigliera Anna Cantafora, mentre i consiglieri Fabrizio Meo, Vincenzo Familiari e Antonio Megna hanno chiesto del tempo prima di dare il loro partere per poter verificare meglio il progetto.