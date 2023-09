Fiamme in appartamento in via Venezia, Vigili del fuoco evitano propagarsi incendio

CROTONE - Ci sono stati momenti di panico per i residenti di un condominio in via Venezia a Crotone a causa dell'incendio scoppiato sul balcone di un appartamento al secondo piano. L'incendio ha interessato la caldaia ed alcune suppellettili posti all'esterno sul balcone, e le fiamme molto alte hanno provocato davvero tanta paura,. Sul posto sono arrivate alcune squadre dei vigili del fuoco del Comando di Crotone che, con il supporto di un'autoscala, hanno impedito con il loro tempestivo intervento che le fiamme potessero propagarsi agli altri appartamenti. Non si segnalano danni a persone.