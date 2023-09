Incidente in via Giovanni Paolo II, papà e figlia in codice rosso al pronto soccorso

CROTONE - Una bambina ed il suo papà sono rimasti vittima di un incidente stradale avvenuto in via Giovanni Paolo II a pochi metri dalla piscina olimpionica. L'incidente è avvenuto poco dopo le 16. Il papà, un uomo di 32 anni di Crotone, era andato con la moto a prendere la bambina di 8 anni all'uscita di scuola dall'Istituto comprensivo Alcmeone e stava rientrando verso casa procedendo verso la chiesa di San Francesco. Per cause in corso di accertamento la moto si è scontrata con una utilitaria Suzuky condotta da un crotonese di 48 anni che era sulla stessa corsia di marcia e che si apprestava a svoltare verso la piscina quando è stata colpita dalla moto. A causa dell'urto sia il pilota della moto che la bambina sono finiti dalla parte opposta della carreggiata sbattendo violentemente: entrambi avevano il casco. L'autista dell'auto si è subito fermato ed ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono giunte le ambulanze del Suem 118 che hanno trasportato le due vittime in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale di Crotone. La piccola, a causa dei traumi subiti, dopo esser stata stabilizzata al pronto soccorso di Crotone è stata trasferita all'ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro in prognosi riservata. Anche il papà è in prognosi riservata.

La Polizia locale ha svolto i rilievi e sta procedendo con le indagini per appurare la dinamica esatta dell'incidente. Eseguiti, come prevede la legge, anche gli esami tossicologici sugli autisti dei due mezzi.