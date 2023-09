Poste Italiane, l'iniziativa 'Fiocco Giallo' fa tappa a Crotone

CROTONE- L’iniziativa dell’azienda Poste Italiane denominata “Fiocco giallo”, pensata a favore dei nuovi genitori della grande famiglia postale, prevede la consegna di un cofanetto giallo colmo di prodotti per l’infanzia. Questo pacco qualche giorno fa è arrivato anche a Crotone, a casa di Lauro Marco, sportellista presso l’ufficio postale di Catanzaro Sala, per la nascita della figlia Valentina.

Il pacco contiene prodotti per la cura e igiene personale, capi d’abbigliamento per i primi mesi e biberon. Insieme a questi prodotti, Lauro e Alessandra, genitori della bambina, hanno trovato anche un utilissimo dispositivo antiabbandono per le loro auto, obbligatorio già dal 1° ottobre 2018. "L’arrivo del pacco – ha commentato il giovane dipendente di Poste Italiane – coincide con il mio rientro a Crotone, dopo anni di lavoro al Nord. Grazie a “mamma Poste” che mi ha dato una stabilità lavorativa sono riuscito a costruirmi una famiglia e soprattutto a rientrare nella mia amata Calabria". L’iniziativa di Poste Italiane, che si rivolge a tutti i dipendenti neogenitori, ha avuto un grande successo. A pochi giorni dal lancio, infatti, sono già 252 le richieste, per bambini già nati o attesi tra luglio e agosto, con una partecipazione che vede coinvolte fino ad oggi 19 regioni, 67 province e 170 comuni, di cui 28 piccoli comuni. Il progetto, pensato dall’azienda per sostenere concretamente le famiglie, la natalità e la genitorialità assume un’importanza ancora maggiore in un periodo storico in cui le nascite in Italia diminuiscono sempre di più.