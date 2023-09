La New Team organizza l'open day del minibasket

La stagione sportiva è alle porte. Dopo aver incontrato i ragazzini crotonesi e non sulle spiagge della nostra costa per un'estate all'insegna di Sand Basket (basket sulla spiaggia), parte una nuova stagione sportiva per la

New Tema 2000 Basket Crotone del Presidente Carbone.

Si parte con due giornate di Open Day alle quali sono invitati bambini e bambine di tutte le categorie per venire a provare gratuitamente questo appassionante sport.

Le categorie sono: Easy Basket (4-5 anni), Minibasket (Pulcini 5-6 anni, Scoiattoli 7-8 anni, Aquilotti 9-10 anni ed Esordienti 11 anni), Under 13 e 14.

Lo staff tecnico della New Team, capitanato dal coach Francesco Romano, è pronto periniziare una nuova stagione di corsi di basket e minibasket! L'Open Day si terrà martedì 26 e giovedì 28 settembre dalle ore 15 alle ore 17 al Palakrò. Per maggiori informazioni e contatti visitare la pagina facebook New Team 2000 Basket Crotone.