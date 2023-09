Judo, al trofeo Milone organizzazione perfetta per ospitalità e servizi: Aldo Brugellis ha vinto ancora

Stremato ma orgoglioso. Si è lasciato alle spalle giorni intensi, frenetici, notti insonni. Perchè per un perfezionista come lui tutto doveva muoversi senza errori, intoppi, contrattempi. Forte di precedenti gloriosi, voleva confermare la sua grande vocazione organizzativa. E ci è riuscito fino in fondo.

Aldo Brugellis è stato l’assoluto mattatore della scena, riscuotendo un gradimento assoluto per l’organizzazione e l’accoglienza, coccolando e assistendo tutti i propri ospiti, e superando ogni avversità grazie ad una passione infinita che lo mantiene sulla breccia come se fosse il primo giorno. Ed invece sono 50, quelli che nel 2023 sta celebrando la sua creatura. E nel giorno dell’evento dedicato ai Cadetti, il Comune di Crotone ha omaggiato Brugellis con la cerimonia di conferimento della "Menzione Speciale" ai sensi del Regolamento delle Benemerenze Civiche del Comune di Crotone, conferita dalla Giunta Comunale su proposta dell'assessore allo Sport Luca Bossi, con la seguente motivazione: "Per i 50 anni di dedizione al mondo dello sport e del Judo. Identificato come il “maestro di Judo” della città di Crotone, con il suo impegno e la sua passione ha fatto emergere tantissimi atleti portandoli ai più alti livelli nazionali ed internazionali. Protagonista della crescita non solo sportiva di tanti giovani della città di Crotone. Un autentico testimone dei valori dello sport". Non c’è che dire. Ha vinto lui, ancora una volta. Dimostrando quanto passione, determinazione, volontà vadano oltre carta d’identità e tempo.