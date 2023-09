Judo, grande successo per il trofeo Milone al Palakrò. Trionfa la rappresentativa del Lazio

Il Palakrò agghindato a festa, ‘invaso’ da centinaia tra atleti, tecnici e accompagnatori arrivati da ogni angolo d’Italia per il memorial ‘Augusto Ceracchini’, dedicato alle rappresentative Cadetti, organizzato dalla Judo Calabro Crotone nella persona del prof Aldo Brugellis e inserito nell’ambito del trofeo Milone, figura che l’intramontabile maestro del Judo onora e ricorda ogniqualvolta se ne presenti l’occasione. E la circostanza era davvero ghiotta, avendo ottenuto l’organizzazione da parte della Fijlkam di un torneo di grande prestigio, che ha richiamato in città una folta pattuglia di partecipanti, con inevitabili ricadute per il territorio, protagonista almeno per un giorno di una vetrina nazionale di grande appeal. Per comprendere la portata e il livello, era presente anche il presidente nazionale della Fijlkam Domenico Falcone, spintosi fino a Crotone anche per rendere omaggio all’amico Brugellis, al quale ha consegnato l’organizzazione dell’evento consapevole di averla assegnata in mani sicure.

Sul piano squisitamente tecnico, la gara si è sviluppata lungo tutto l’arco della giornata, con le qualificazioni che dalla mattina hanno condotto fino alle finali che si sono svolte nel pomeriggio. Molto combattuti e spettacolari gli incontri svolti sul tatami del Palakrò, che hanno visto in scena i rappresentanti delle 15 regioni d’Italia arrivate a Crotone per conquistare il titolo di categoria. Alla fine l’ha spuntata la regione Lazio, che ha ottenuto il primo posto

Ma a Brugellis interessava ottenere una risposta ruggente sul piano dell’organizzazione, avendo lui sempre preteso il massimo anche in virtù di aspettative elevate da parte dei vertici nazionali, consapevoli delle capacità del prof, in grado sempre di stupire per l’abilità nel tessere una catena di montaggio che rasenta la perfezione. Un altro tassello di un mosaico prestigioso per Brugellis, già ‘noto’ per gli eventi realizzati nel corso di un palmares organizzativo senza precedenti per la città. Dai Cadetti 2004, la Coppa Italia del 2006, gli Assoluti nel 2009, il Milone del 2015, giusto per elencare quelli più rappresentativi. E quello di sabato 23 settembre si aggiunge alla personale collezione, da inserire nella bacheca privilegiata del prof.