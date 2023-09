Serie C, il Crotone ritrova il successo col Sorrento: ma oltre i tre punti c'è poco altro

Col fiatone, senza incantare ma cinico quanto basta. La ‘degenza’ è in corso e la prognosi è da sciogliere, ma intanto il Crotone incassa il massimo, confermando però disagi e lacune tutte da risolvere. Contava vincere, in attesa di tempi migliori. Ed in questo la missione è riuscita. Ma serve decisamente altro per soggiornare in quote nobili, non certo l’esposizione contro un Sorrento davvero poca cosa. Che però è rimasto in partita fino all’ultimo, nonostante l’uomo in meno. Procurando brividi ad uno Scida rimasto col fiato sospeso fino all’ultimo secondo.

LA PARTITA

Il terzo impegno nello spazio di sette giorni suggerisce una parziale rotazione nell’undici che Zauli oppone al Sorrento. Anzitutto in prima linea, dove Gomez ritrova una maglia da titolare a discapito di Tumminello, così come Pannitteri trova spazio sulla corsia esterna di destra nel 4-2-3-1 che vede D’Ursi impiegato alle spalle di Gomez e Tribuzzi a completare il terzetto. In cabina di regia Petriccione e Felippe condividono il compito di orchestrare la manovra, sorretti alle spalle dal quartetto base che rivede Gigliotti accanto a Loaicono, con Leo e Giron sulle fasce. Le scorie post Cerignola si annusano nell’aria, anche se il Crotone mostra un atteggiamento diverso rispetto a giovedì sera. Niente di mirabolante, sia chiaro, ma certamente un volto più convinto e deciso, al cospetto di una rivale che manifesta limiti tecnici e strutturali anche evidenti. La volontà di aggredire alto e comandare le operazioni è evidente, anche se la frenesia talvolta impedisce il buon esisto della tessitura. Un paio di incursioni nell’area nemica sono il preludio della rete che a metà tempo spezza l’equilibrio. La firma è di Gomez, bravo a raccogliere una sventagliata di Petriccione che l’attaccante trasforma in rete avvitandosi di testa e incrociando sul palo lungo. Il vantaggio scioglie ulteriormente gli uomini di Zauli, che senza incantare riescono a domare un Sorrento inesistente dalle parti di Dini, mancando però la possibilità di capitalizzare la superiorità territoriale.

La differenza di valori si accentua all’alba di un secondo tempo che il Crotone prova ad aggredire con maggiore ferocia, e soltanto l’imprecisione di D’Ursi frena l’allungo. Il numero 7 si invola indisturbato verso la porta campana, ma apre troppo il destro provando un improbabile conclusione a giro che finisce in curva. Il Crotone è però in controllo della partita seppure a ritmi blandi, e il compito si agevola quando il Sorrento rimane in inferiorità numerica per il doppio giallo rimediato da… Sembrerebbe tutto in discesa, ma i rossoblù non riescono ad aumentare le distanze lasciando pericolosamente in partita la formazione ospite, che però non riesce mai ad impensierire la ports di Dini, anche se un paio di break rischiando di far saltare le coronarie dei tifosi. L’uomo in più non conferisce fiducia in Zauli, che opera cambi ‘conservatori’ improduttivi nella costruzione e nel controllo di una partita che resta in bilico anche e soprattutto per gli infiniti errori nel palleggio e nelle scelte dei rossoblù. Il Sorrento prova il forcing ma senza esito, e un Crotone in apnea riesce a custodire il minimo ma prezioso vantaggio. Per adesso va bene così, in attesa di tempi migliori.