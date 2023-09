A Torre Melissa l'8 ottobre la Pink Parade per ricerca contro i tumori femminili

Anche quest’anno Torre Melissa è pronta per la sua gara di solidarietà. Difatti la squadra di I Love Melissa capitanata da Antonio Gabriele, Maria Balestrieri e Michela Lionetti sta lavorando alla realizzazione della Pittarosso Pink Parade della Fondazione Umberto Veronesi, per la ricerca contro i tumori femminili, che si terrà la mattina dell’8 ottobre sul lungomare di Torre Melissa. L'iscrizione costa 18 euro e si riceve un kit per poter partecipare all'iniziativa.

Le adesioni sono già numerose, per questa maratona che è arrivata alla terza edizione nel paese del Crotonese ed alla decima edizione a Milano, e tutti sono pronti ad indossare la maglia rosa per camminare a sostegno della ricerca. È possibile iscriversi ed acquistare il kit tramite Fanatica Boutique oppure tramite il sito internet della Fondazione Umberto Veronesi.