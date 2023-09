Morta la bambina di 8 anni coinvolta nell'incidente in via Giovanni Paolo II

CROTONE - E' deceduta la bambina di 8 anni che venerdì 22 settembre era rimasta coinvolta in un incidente nel centro abitato di Crotone. Annamaria Calabretta, questo il nome della piccola, è morta lunedì mattina all'ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro dove era stata trasferita immediatamente dopo l'incidente per le gravi condizioni in cui si trovava. La piccola era a bordo della moto guidata dal compagno della madre, A.G. di 32 anni di Crotone, che era andato a prenderla da scuola all'istituto Alcmeone di via Saffo.

L'incidente è avvenuto su via Giovanni Paolo II, nei pressi della piscina olimpionica. Per cause in corso di accertamento la moto si è scontrata con una Suzuky Swift condotta da V.P., crotonese di 48 anni, che era sulla stessa corsia di marcia in direzione sud e che si apprestava a svoltare verso la piscina quando è stata colpita dalla moto. A causa dell'urto sia il pilota della moto che la bambina sono stati sbalzati dal mezzo e sono finiti dalla parte opposta della carreggiata sbattendo violentemente: entrambi avevano il casco. Le condizioni della bambina sono apparse subito gravissime e per questo è stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Catanzaro dove però lunedì mattina è deceduta.

L'uomo rimasto vittima dell'incidente dopo essere stato stabilizzato all'ospedale di Crotone è stato trasferito anche lui al Pugliese-Ciaccio di Catanzaro: qui è stato sottoposto ad intervento chirurgico: è in prognosi riservata ma fuori pericolo. Le indagini sono condotte dalla Polizia locale che ha svolto i rilievi ed ha redatto una informativa inizialmente per lesioni colpose ma considerata la morte della piccola il sostituto procuratore Pasquale Festa dovrebbe modificare il reato in omicidio colposo.