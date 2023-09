'Vivere la storia', al castello Carlo V si ripercorre la magnificenza di Crotone

CROTONE - La fortezza di Carlo V diventa luogo di rappresentazioni storiche e culturali che rievocano le origini della nostra terra.

L'evento - inserito nell'ambito del cartellone 'Crotone Autunno Insieme' al fine di destagionalizzare le attività di intrattenimento per i cittadini e i turisti - ha il titolo 'Vivere la storia a Crotone' e si svolgerà nella due giorni del 30 settembre e 1 ottobre grazie al patrocinio del Comune di Crotone e l'organizzazione a cura delle due associazioni culturali che gestiscono il Castello da un anno: Multitracce e Centro Turistico Giovanile Kroton.

I dettagli sono stati presentati, alla conferenza stampa del 25 settembre alla Casa della Cultura, da Nicola Corigliano, assessore alla Cultura, Andrea Correggia, presidente Multitracce e Francesco Liperoti, presidente CTG Kroton. "Con l'iniziativa di rievocazione storica faremo un tuffo nel passato, nella nostra storia. Perchè per conoscere bene la nostra città dobbiamo sapere quali sono gli eventi che l'hanno resa così grandiosa - dichiara Corigliano -. Abbiamo subito accettato l'idea proposta dalle due associazioni per proporre eventi anche in bassa stagione". "Ci stiamo lavorando da tempo a questo evento che serve a celebrare la storia di Crotone - spiega Correggia - e l'abbiamo voluto fare per festeggiare anche un anno di gestione del castello, il prossimo primo ottobre. Ci sentiamo di aver reso un servizio alla città, migliorando la fruizione della fortezza e credo che le associazioni che hanno lavorato a questo progetto hanno ottenuto grandi risultati. Abbiamo deciso di coinvolgere anche i due artisti crotonesi Matteo Astorino che si esibirà con la sua chitarra e musiche del 800 e Giuseppe Stripparo, liutaio".

"Durante la due giorni apriremo case private, conosceremo le chiese del centro storico e si metterà in scena una rappresentazione medievale con le armature e le spade vere e i soldati che andranno poi a riposare al bivacco- dice Liperoti -. Per l'occasione arriveranno a Crotone gli artisti dell'associazione "I Cavalieri de li Terre Tarantine" e si racconterà la storia utilizzando i visori 3D e questa attività è per adulti e bambini".

Il programma: Il 30 settembre dalle ore 09:00 alle ore 13:00 si inizierà con 'Virtual Agorà e i 3d video experience' in piazza Castello; dalle ore 16 alle ore 19 le passeggiate culturali presso la chiesa dell'Immacolata, la chiesa di Santa Chiara, Palazzo Soda-Zurlo, Palazzo Torchia- Sessa. L'1 ottobre invece si inizierà con un secondo turno di 3D experience dalle ore 9:00 alle ore 13:00 in piazza Castello; al pomeriggio dalle ore 16:00 alle 19:00 vi sarà la rievocazione storica dell'assedio di Crotone del 1444 presso largo Lavatoio. L'evento è gratuito ma si raccomanda la prenotazione per gestire al meglio la due giorni. Per info e prenotazioni. 3272148953.