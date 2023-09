Rocca di Neto, nasce i “Casinari”, un’associazione che fa rumore

ROCCA DI NETO - Non tragga in inganno la denominazione, i “Casinari” non fa riferimento ad un’associazione i cui componenti hanno soltanto il compito di tenere sveglia la cittadina notte e giorno, ma il nome si riferisce ad un rione storico di Rocca di Neto, “Casino” dal quale provengono direttamente o indirettamente per radici famigliari dal quartiere posto in pieno centro i componenti della suddetta. Che, probabilmente, o quasi sicuramente hanno intenzione di far rumore, ma un rumore costruttivo, un rumore che ha come finalità la valorizzazione dei luoghi alcuni dei quali abbandonati o quasi della cittadina dalla quale si domina la valle del Neto e promuovere attività di solidarietà, beneficenza, spettacoli e momenti culturali. Ed a proposito di solidarietà, un primo obiettivo è stato raggiunto, con la distribuzione di beni alimentari alle famiglie di Rocca di Neto che hanno più fragilità quotidiane rispetto ad altre. Prossimo step, la realizzazione di un elenco in cui raccogliere le richieste provenienti dalle famiglie meno abbienti residente nella cittadina che si affaccia sul Neto in modo da realizzare una vera e propria rete che operi nel silenzio e discrezione, che possa alleviare quelle che possono essere definite le problematiche quotidiane di singole famiglie. Infine, tra le iniziative di solidarietà c’è da segnalare la consegna alla comunità di Rocca di Neto da parte della stessa associazione di due defibrillatori dono di due concittadini che hanno inteso rimanere nell’anonimato badando più al fatto concreto che ai risvolti personali. Il tutto sarà oggetto di un conferenza stampa che sarà organizzata per i prossimi giorni.