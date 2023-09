Il dolore della città al funerale della piccola Annamaria

CROTONE - “Un momento straziante”. Nelle parole pronunciate dal sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, si riassumono i sentimenti provati dall'intera comunità per la morte della piccola Annamaria Calabretta, la bambina di 8 anni deceduta lunedì 25 settembre in seguito ai traumi riportati in un incidente stradale avvenuto nel centro cittadino venerdì 22 settembre. Il primo cittadino le ha pronunciate a conclusione della celebrazione del funerale svolto alla parrocchia di San Paolo. Nella chiesa gremita, con tanta gente rimasta fuori nonostante la pioggia battente, erano presenti le insegnanti e la dirigente scolastica dell'istituto comprensivo Alcmeone, Anna Iannone, che a il Crotonese ha espresso tutto il dolore della comunità scolastica: “Quando muore un bambino è la fine di una speranza. Ci stringiamo in un abbraccio fraterno alla famiglia e anche tra di noi che come educatori soffriamo questa perdita terribile”.

Un funerale difficile da accettare per un dramma, la morte di una bambina, che ha colpito tutti indistintamente. Soprattutto le tante mamme presenti in chiesa che si sono immedesimate nel dolore della mamma di Annamaria che per l'intera durata della messa, accanto alla piccola bara bianca, ha continuato a chiamare la sua bambina. Nell'omelia don Lino Leto, parroco della chiesa di San Paolo, ha ribadito il dolore di tutta la città e ha confessato proprio la difficoltà a celebrare il funerale di una bambina: “Non è facile dire parole di consolazione. Chi può consolare il dolore di una madre? Il Signore è entrato in questo dolore per farci sperimentare il senso della vita davanti ad una morte difficile da accettare, una morte che si presenta come ingiusta. Dobbiamo sentire vicino amore di Dio. La nostra fede ci dice che Annamaria è viva in lui, è nelle braccia del Signore Gesù che aiuterà la famiglia ad elaborare questo momento drammatico. È inevitabile la ribellione davanti a questa morte, il Signore, però, ci aiuta e dobbiamo accettare il suo amore, sentire la sua vicinanza e quella di chi condivide il dramma della morte di Annamaria. La vera morte è perdere la speranza nel Signore. Annamaria è viva nel Signore”.

L'uscita del feretro, mentre era spiovuto ed era anche spuntato il sole, è stata salutata da un lungo applauso, dal lancio di palloncini e da fuochi di artificio.