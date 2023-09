Isola, alla Festa dell'Uva un trionfo di vini, finocchi e olio della tradizione calabrese

ISOLA C.R - Tra Piazza del Popolo e il Cinema Teatro “Eraclea” si è svolta la prima edizione del Festival dell'Uva, un evento straordinario dedicato alla celebrazione dei prodotti di punta del territorio: vino, finocchio e olio. Un successo non solo per la scoperta dei sapori locali, ma anche per l'opportunità di rilanciare il discorso sul marchio "Sant'Anna DOC," portando avanti una tradizione storica che potrebbe riaprire nuove opportunità di promozione del territorio e potrebbe fungere da volano per i giovani imprenditori.

Il Festival dell'Uva voluto ed organizzato dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco, Maria Grazia Vittimberga è stato il palcoscenico ideale per esplorare i tesori gastronomici di Isola Capo Rizzuto ma anche le eccellenze artistiche locali come gli il gruppo di musica popolare Astiokena e il rapper Free-O che ha presentato il suo nuovo album “Calabrese”. Uno dei momenti salienti dell'evento è stato il viaggio alla scoperta dei D.O.C. Cirò, Melissa e ovviamente il Sant’Anna che è stato al centro della manifestazione. Gli esperti, nel corso della tavola rotonda “Il Sant’Anna per ripartire, idee e progetti nella terra dello storico D.O.C.” hanno raccontato la storia millenaria di questo vino, con radici che affondano nell'antica Grecia. "La prima edizione del Festival dell'Uva di Isola Capo Rizzuto è stata un trionfo - si legge in una nota alla stampa - ha creato un ponte tra le generazioni, permettendo ai visitatori di scoprire la storia e la cultura di questa terra: emozionate la presenza di alcune bottiglie Sant’Anna dei primi anni ’60, prima ancora del marchio D.O.C".