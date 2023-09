Crotone, occupa abusivamente casa popolare: denunciata una giovane mamma

CROTONE - Una donna è stata denunciata per l'occupazione abusiva di un'abitazione popolare. La denuncia è arrivata in seguito all'intervento dei Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Crotone nel quartiere Vescovatello. I militari erano stati allertati da alcuni residente nella palazzina popolare insospettiti dai rumori provenienti dall’abitazione. Giunti sul posto, i militari hanno verificato che una donna, unitamente alla propria bambina minore, approfittando dell’assenza della legittima assegnataria dell’alloggio popolare, una signora di 87enne, scassinava la porta di ingresso dell’appartamento, occupandolo senza averne diritto. La giovane madre è stata denunciata per invasione di terreni o edifici e danneggiamento. La donna è comunque rimasta all'interno dell'abitazione in considerazione della presenza di una minore. Per questo motivo sono intervenuti gli agenti della polizia locale ed i servizi sociali del Comune di Crotone che stanno cercando un alloggio per la mamma e la bambina.