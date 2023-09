La tromba d'aria in via di Vittorio ha colpito con precisione chirurgica (Video)

CROTONE - E' stato un evento atmosferico davvero particolare quello che ha colpito e danneggiato un edificio in via Di Vittorio nel quartiere di Fondo Gesù il cui tetto è stato scoperchiato dal forte vento che ha soffiato questa notte. Un evento particolare perché ha interessato solo quella particolare porzione di territorio lasciando intatto tutto il resto. l'autostazione dei bus che si trova a poche decine di metri non è stata toccata; anche i vasi con le piante che abbelliscono l'ingresso delle due attività commerciali sono perfettamente in piedi. "Sembra di essere stati colpiti con una precisione incredibile come se fosse stato un missile teleguidato" dice Salvatore Perri, titolare dello store Trony che divide l'edificio con il supermercato MD. Per motivi di sicurezza nessuno dei titolari e dei dipendenti delle due attività commerciali è potuto entrare nei locali che sono stati allagati dalla pioggia seguita alla tromba d'aria. Entrambi le attività commerciali sono state gravemente danneggiate all'interno e ci vorranno alcuni giorni per poter rimettere a posto e riaprire.

L'evento è accaduto poco prima delle 4 del mattino, Sul posto sono intervenuti in pochissimi minuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Crotone che hanno lavorato per diverse ore per mettere in sicurezza la zona e permettere poi alle squadre di Akrea e del Verde pubblico del comune di Crotone di ripulire la zona dai detriti del tetto (una enorme lamiera, centinaia di pezzi di polisterolo e legno del sottotetto) e degli alberi spezzati. Sul posto anche la polizia locale che ha provveduto a chiudere la strada. La chiusura resterà fino alla completa messa in sicurezza della zona per la quale stanno lavorando i vigili del fuoco eliminando i pezzi di tetto pericolanti. Qualche disagio al traffico automobilistico, mentre arrivano e partono regolarmente gli autobus dall'autostazione Romano.