Scuola, Voce: "Questo Piano è un mostro, il 62,5% dei tagli ricade sulla città di Crotone"

“Ho già rispedito al mittente questo Piano, domani farò una delibera di Giunta perché quello che hanno fatto non è una riorganizzazione ma un mostro”. Lo ha detto il sindaco Vincenzo Voce all’assemblea organizzata dall’istituto ‘Pertini–Santoni’, esprimendo contrarietà verso la proposta di dimensionamento scolastico elaborata dagli uffici della Provincia.

“Sono molto arrabbiato" ha aggiunto Voce. "Non hanno costituito il tavolo tecnico, non hanno chiamato nemmeno il sindaco della città e nell’unica riunione a cui ha partecipato l’assessore Nicola Corigliano non si è discusso di quello che avrebbero fatto”.