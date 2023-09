Conclusa la settimana della sicurezza stradale, i numeri della Polizia in Calabria

Si è conclusa Safety Days, l’iniziativa europea di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale organizzata da European Roads Policing Network (Roadpol). Per una settimana, le Polizie europee che aderiscono al network hanno effettuato controlli a tappeto per il contrasto ai comportamenti di guida più pericolosi, con l’obiettivo d'incrementare i livelli di sicurezza sulle strade e ridurre il numero delle vittime.

Numerose pattuglie del compartimento Polizia stradale “Calabria” sono state impegnate nell’attività di contestazione delle infrazioni stradali gravi su strade ed autostrade della regione. Il bilancio è di 430 posti di controllo effettuati; 245 pattuglie impiegate; 1461 veicoli controllati; 462 veicoli contravvenzionati; 13 infrazioni accertate con l’impiego di misuratori di velocità (atx-telelaser); 84 contesti contravvenzionali per mancato uso della cintura di sicurezza; 22 contesti contravvenzionali per uso scorretto di cellulare; 8 patenti di guida ritirate; 860 punti patente decurtati.

In vista della Giornata mondiale del ricordo delle vittime della strada, che quest’anno si celebra domenica 19 novembre, nei prossimi fine settimana di ottobre e novembre saranno programmati, su tutto il territorio nazionale, specifici servizi finalizzati al contrasto della guida in stato di alterazione psicofisica per abuso di alcool o per l’assunzione di sostanze stupefacenti. In Calabria, la Polizia stradale sarà operativa sulla grande viabilità e nei pressi dei centri abitati interessati dalla movida, soprattutto nelle ore notturne di sabato e domenica.