Atletica, ottima prova di Carmine Sessa alla maratona di Berlino

Nuova impresa per Carmine Sessa, impegnato nello scorso fine settimana a Berlino nella prestigiosa maratona che rientra nel circuito 'Majors'. Insieme a quasi 50 mila runners, di cui 1400 italiani, nella capitale tedesca ha partecipato alla 49° edizione della velocissima e prestigiosa maratona, già teatro del record del mondo sulla distanza nel 2022. La giornata si presenta fresca ma non troppo, alla partenza ai piedi della Colonna della Vittoria; dopodiché i 42 km più veloci del mondo portano ad un viaggio attraverso le bellezze della multiculturale metropoli, come Charlottenburg, Alexanderplatz, Potsdamerplatz, per passare nel finale sotto la mitica porta di Brandeburgo, a raccogliere la meritata gloria. Ancora una volta Berlino si conferma luogo perfetto dove far cadere muri: la copertina della giornata è tutta per l’etiope Tigist Assefa, che distruggendo letteralmente il precedente primato femminile di oltre 2 minuti, stravince in 2:11:53, e quasi fa passare in secondo piano la vittoria del “König” assoluto Eliud Kipchoge in 2:02:42. Per quanto riguarda l'atleta della Milonrunners, il cronometro di Sessa si ferma a 3 ore e 28 minuti, nella maratona numero 8 in carriera, una conferma e certezza per il podista crotonese.