Pertini-Santoni, il liceo artistico intitolato al pittore Mori, via Pantusa diventa via Treccani

Si deve invece ai consiglieri comunali Enrico Pedace ed Andrea Devona l'intitolazione di un tratto di via Pantusa (da via Paternostro fino all'incrocio con via Roma) ad un altre grande pittore del novecento, Ernesto Treccani. Su richiesta del solo Pedace è stata anche accolta la richiesta di dare al primo tratto di via San Nicola a Papanice il nome di Salvatore Trocino, primario urologo e docente universitario deceduto nel 2007.