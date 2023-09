Cotronei, la Regione vuole acquisire gli impianti di risalita di villaggio Palumbo

"Sulla questione - aggiunge Mancuso - c'è l'impegno del presidente Occhiuto, il quale ha espresso la disponibilità a valutare con attenzione la proposta, per porre fine, individuando un percorso di sviluppo sostenibile, all'annosa problematica legata agli impianti di risalita e al loro rischio chiusura. Un rischio da scongiurare, perché sarebbe un danno enorme per il patrimonio turistico-montano di quest'area e per l'intera regione. La stazione sciistica rappresenta un'attrattiva rilevante, anche per i turisti di regioni limitrofe, molti dei quali, nei villaggi della zona, hanno acquistato unità immobiliari per trascorrervi periodi di ferie, e potrà, qualora ci fossero le condizioni per il coinvolgimento della Regione, tornare ad essere un forte punto di richiamo per gli amanti degli sport invernali".