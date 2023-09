Tennis, al via il primo memorial 'Salvatore Nebbioso'. Si comincia sabato 30 settembre

Il torneo avrà luogo presso la struttura dell'Asd Atlantis Fitness Club "Valentino", sito in via Giovanni Paolo II n°236 Crotone e si svolgerà dal 30 settembre al 31 ottobre. La competizione prevede una quota d'iscrizione pari a 15€ con un costo pari a 5€ a partita per ogni giocatore. Essendo un torneo di stampo sociale, non è richiesta alcuna tessera Fit, ma solo tanto entusiasmo per divertirsi tutti insieme ed onorare una bellissima causa.