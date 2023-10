Caccuri, sbanda con la moto: muore un uomo di 47 anni

CACCURI - Un uomo di 47 anni è morto a causa di un incidente stradale avvenuto sulla Statale 107 nel territorio del comune di Caccuri. L'uomo, Giuseppe Deodati di Cosenza, era alla guida di una moto in direzione Crotone per cause in corso di accertamento è finito fuori strada precipitando in una scarpata a circa 3 metri dalla sede stradale. L'uomo, a causa dell'impatto con il terreno, è purtroppo deceduto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di San Giovanni in Fiore che hanno provveduto al recupero del corpo privo di vita del motociclista che veniva consegnato al personale sanitario del Suem118 di Crotone che ne constatava il decesso. A Caccuri era anche arrivato l'elisoccorso per un eventuale trasporto d'urgenza.

Le indagini sulla dinamica sono condotte dalla Polizia stradale di Crotone che ha eseguito i rilievi.