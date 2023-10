Benevento-Crotone, il rammarico di Zauli: "Perdere una partita così fa davvero male"

Il rammarico è enorme, gigantesco, incalcolabile. Vedere dissolto un patrimonio così importante in quindici minuti da incubo procura effetti devastanti a livello mentale. E l’incredulità è anche nelle parole di Lamberto Zauli, scioccato da un epilogo tremendo per un Crotone che aveva costruito ben altre basi prima di sciogliersi senza una logica, ma esponendo i consueti difetti e fragilità ormai riconosciute. E preoccupanti.

“Il rammarico è immenso – commenta il tecnico - perché la squadra aveva disputato una ottima partita. Avevamo fatto palleggiare poco il Benevento riuscendo a prenderli alti e creando le condizioni anche per realizzare due reti. Poi le palle inattive ci hanno creato delle difficoltà ridando coraggio a loro e in dieci minuti abbiamo buttato via tutto il lavoro fatto durante la partita, che secondo me è stato ottimo. Parlare di una sconfitta dopo una partita del genere fa davvero male”.

A Zauli viene contestata una gestione imperfetta dopo il doppio vantaggio, anche se il tecnico non aveva visto criticità prima del tracollo. “Non ‘erano avvisaglie di pericolo, stavamo palleggiando bene e occupavamo bene il campo. I gol loro sono arrivati tutti da palla inattiva dove lo schieramento serve a niente Peccato perchè buttare via una prestazione del genere, venire qui a giocare con questa personalità, andare avanti di due reti e permettergli di rientrare in partita è stato il rammarico più grosso”.

Sette punti in cinque partite è un bottino davvero misero per un Crotone destinato a puntare ad altre percentuali. Ma la realtà dice questo, e Zauli è il primo a voler cancellare questa parentesi: “Una sconfitta del genere fai fatica a mandarla giù, ma dobbiamo immediatamente voltare pagina. Ci sono state anche cose buone e su quelle continuiamo ma dobbiamo assolutamente migliorare. Perché fin qui abbiamo buttato troppi punti ed è davvero un peccato”.