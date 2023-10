Serie C, incubo Crotone a Benevento: da 0-2 a 3-2 in quindici minuti. Il blackout è fatale

Come trasformare una meravigliosa realtà in attuazione in un improvviso incubo che spazza via il sogno di un blitz prestigioso. E’ quello che ha combinato il Crotone dai due volti che al ‘Vigorito’ ha distrutto il tesoretto del doppio vantaggio confezionato dal suo D’Ursi-Vitale in un blackout tremendo che in quindici minuti ha tolto tutto quanto costruito nei primi 60 minuti. Alimentando interrogativi e perplessità sulla tenuta e spessore di una squadra troppo volubile, umorale, fragile. Capace di tutto.

Gli effetti sono inevitabilmente pesanti sul piano del morale oltre che delle certezze. Che scricchiolano, e naturalmente di una classifica che non decolla: 3 sconfitte in 6 giornate sono un macigno evidentemente pesante, aggravato da un progetto che resta pericolosamente incompiuto.

Zauli sceglie Vitale nel ruolo di ‘sottopunta’ alle spalle di Gomez, mentre ai suoi lati operano Tribuzzi e D’Ursi. In mezzo al campo regia affidata al tandem dai piedi ‘educati’ Petriccione e Felippe con difesa confermata in blocco.

L’approccio dei rossoblù è convinto e determinato, un atteggiamento che sorprende in parte anche lo stesso Benevento, costretto a guardarsi le spalle per eventuali incursioni nemiche. Il palleggio di Petriccione e Felippe elude il primo pressing del Benevento spalancando pertugi che però le mezzali del Crotone vanificano nel cuore dell’area campana. Il buon impatto del Crotone trova un appannamento dopo il quarto dora, quando il Benevento alza il ritmo e crea potenziali pericoli disinnescati dalla imprecisione degli operatori d’attacco giallorossi e l’ottima lettura della retroguardia, guidata da un Loiacono assoluto leader del reparto. Il Crotone rischia di combinare una frittata al 24’ quando Leo si addormenta in uscita e un comodo pallone per Felippe viene intercettato da Tello, che si invola verso Dini ma apre troppo il destro che finisce clamorosamente a lato. Pericolo scampato e partita che improvvisa cambia indirizzo. Perché dal possibile gol subito avviene quello che spesso sentenzia la legge del calcio: ovvero il gol incassato. Sul fronte opposto, infatti, Petriccione disegna un arcobaleno che trova Gomez pronto alla sponda verso il centro dell’area dove D’Ursi è il più rapido a scaraventarsi sulla sfera e ribatterla in rete. Sull’onda emotiva positiva, il Crotone continua ad orchestrare con ordine e sicurezza, lasciando soltanto qualche incursione agli avversari che però mostrano di avere le polveri bagnate. La corsia mancina occupata da Giron e D’Ursi resta quella più battuta, e da quelle zolle arrivano i traversoni più insistiti, soprattutto nella fase post-vantaggio che il Crotone avrebbe potuto capitalizzare con maggiore ferocia.

C’è ancora il Crotone nel menu che spalanca il secondo tempo. La squadra di Zauli rientra in campo con intenzioni serie mentre il Benevento annaspa. E il premio arriva prima del quarto d’ora quando Vitale inventa un sinistro da leccarsi i baffi nel cuore dell’area raccogliendo un ottimo invito di Gomez, al secondo assist vincente della serata. Crotone avanti di due reti e partita che sembra in cassaforte. Ma succede invece quello che non t’aspetti: il Benevento non ci sta e reagisce di rabbia trovando subito la rete che riaccende la speranza sorprendendo un Crotone ancora festante. La testa di Simonetti che sovrasta Loiacono risulta decisiva nel riaprire un match che i campani aggrediscono con furore impiegando un altro paio di minuti per completare la rimonta, approfittando di un Crotone andato in cortocircuito. La firma è di Pastina che chiude con un tap in un’azione introdotta dal sinistro dell’ex Ciano sugli sviluppi di un corner. Ma l’incubo del Crotone non è finito visto che il Benevento ribalta tutto trovando addirittura il 3-2 con Simonetti che risolve un ping pong infinito all’interno dell’area rossoblù. Zauli è incredulo e prova la disperata controrimonta inserendo tutte le punte a disposizione per un forcing finale che non produce effetti. Se non quello di aver confezionato un tonfo dai contorni clamorosi.