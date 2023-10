E' decollato alle 7,30 il primo volo da Crotone per Roma. A bordo 28 passeggeri

Sono stati 28 i primi passeggeri del volo Crotone - Roma operato dalla compagnia Sky Alps che è decollato lunedì 2 ottobre dall'aeroporto Pitagora Isola di Capo Rizzuto. L'aeromobile Dash 800 da 78 posti ha lasciato la pista dello scalo crotonese poco dopo le 7.30. Sul volo tanti 'pendolari' soprattutto del crotonese che lavorano a Roma, ma anche alcune persone che si sono recate nella Capitale per motivi di salute. Da tutti è stata espressa soddisfazione per il volo con Roma sottolineando, però, la carenza di servizi in particolare per raggiungere l'aeroporto.