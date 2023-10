I genitori della piccola Anna Maria perita nell'incidente ringraziano la città per la vicinanza

"Un angelo dal cielo ci guarda e veglia su di noi". Lo scrivono i familiari della piccola Anna Maria Gentile Poerio, la bimba vittima del tragico incidente stradale avvenuto il 22 settembre scorso su via Giovanni Paolo II. I familiari "ringraziano tutta la città per la vicinanza dimostrata. Un dolore che non scomparirà mai" aggiungono. "Abbiamo però sentito battere forte l’affetto e la vicinanza di tanta gente"

"Il dolore iniziato con l’incidente stradale di venerdì 22 settembre - raccontano - è culminato con la notizia della sua partenza per il cielo lunedì 25 settembre. Durante questi giorni abbiamo sperato e sofferto, aspettandoci un miracolo. Purtroppo, ciò non è avvenuto. Descrivere il dolore e la sofferenza che si prova quando una bambina di otto anni viene improvvisamente a mancare è praticamente impossibile"

Resta il "conforto" per "il sostegno che abbiamo ricevuto da tanta gente. Vorremmo ringraziare tutti, uno ad uno", oltre al pensiero che "adesso la piccola Anna Maria ci guarda sorridendo dal cielo, chiedendoci di andare avanti. Grazie ancora a tutti per la vicinanza dimostrata in un momento - conclude la lettera - che non ci saremmo mai aspettati di dover affrontare.