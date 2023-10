Auto va in fiamme in contrada Iannello, illeso l'autista

CROTONE - Stava andando verso Crotone quando la sua auto ha preso fuoco. E' accaduto nella prima serata di martedì 3 ottobre in contrada Iannello quando un uomo alla guida di una Bmw, dopo aver visto uscire fumo dal vano motore, ha fermato l'auto sulla strada ed è sceso repentinamente dalla vettura che stava andando a fuoco non riportando alcuna ferita. Sul posto sono arrivate due squadre dei vigili del fuoco del comando di Crotone, una aveva appena terminato intervento su incidente stradale a Gabella, che hanno trovato la Bmw completamente avvolta dalle fiamme. I pompieri hanno proceduto allo spegnimento del fuoco ed alla messa in sicurezza dei luoghi.