Incidente sulla vecchia ss106 a Gabella: si ribalta auto ferito un uomo

CROTONE - Un brutto incidente, per fortuna senza conseguenze, è avvenuto nel pomeriggio del 3 ottobre sulla sulla vecchia sede stradale della ss 106 all'altezza di Gabella. Per cause in corso di accertamento una Renault 4 guidata da un uomo di 63 anni residente nella zona, si è capovolta. L'autista è uscito da solo dall'abitacolo ed è stato poi assistito dai sanitari del Suem 118 che lo hanno trasportato in ospedale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la vettura dalla quale fuoriuscita benzina e la zona circostante. I rilievi del caso sono stati eseguiti dalla Polizia.