In pensione il capo reparto esperto Pasquale Migale, una vita nei pompieri tra Catanzaro e Crotone

Con decorrenza dal primo ottobre scorso, è stato collocato a riposo per raggiunti limiti di età Pasquale Migale, capo reparto esperto dei vigili del fuoco. "Nei suoi 38 anni e sei mesi di onorato servizio ha partecipato a numerose attività di soccorso connesse ad emergenze nazionali e regionali nonché a migliaia di interventi di soccorso tecnico urgente in ambito provinciale dimostrando sempre un elevato profilo di professionalità, affidabilità e passione per il proprio lavoro" ricordano i colleghi della Direzione regionale della Calabria.