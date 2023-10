ViviCrotone, domenica 8 ottobre sul lungomare la 4 edizione organizzata da Confcommercio

Vivi Crotone IV edizione: torna l’evento cittadino che unisce sport, solidarietà, cultura. Ideata ed organizzata da Cat Confcommercio Calabria Centrale con il contributo del Comune di Crotone, l’iniziativa consisterà nell’allestimento presso la Lega Navale di Crotone e precisamente in Piazza Rino Gaetano (a partire dalle ore 10) di un Villaggio dello sport e del benessere. Un’occasione per stare insieme e conoscere varie realtà presenti sul territorio. Tante le associazioni che hanno aderito all'iniziativa e che saranno presenti con i propri stand per promuovere e divulgare le proprie attività. Alle 16:30 prenderà il via sul lungomare cittadino una gara podistica aperta a tutti coloro che vorranno partecipare, adulti e bambini. Prenota la tua maglietta gratuita scrivendo al seguente indirizzo mail vivicrotone2023@gmail.com .

La voglia di fare rete e sintesi tra le varie realtà associative ha trovato un momento davvero straordinario per metterlo in pratica. Una vetrina globale per valorizzare il proprio operato attraverso dimostrazioni, divulgazione e partecipazione. “La sintesi di una città che opera e che vuole stare insieme - ha spiegato Ferrarelli nel corso della presentazione - nell’interesse esclusivo della collettività”. Gli ha fatto eco Casillo, il quale ha sottolineato la “volontà e il lavoro di squadra che permette di poter portare avanti il nome di Crotone attraverso la sinergia collettiva. Stando insieme e rivivere la città dando anche un servizio rigenerativo. Il grazie alle associazioni è doveroso e l’auspicio è che domenica si riveli una giornata straordinaria”. Accanto a loro il vice sindaco Sandro Cretella ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa e “il sostegno concreto da parte del Comune di Crotone”. I rappresentanti di alcune associazioni hanno espresso l’apprezzamento e la gratitudine per il coinvolgimento, ribadendo l’importanza di poter far conoscere e valorizzare le proprie attività mostrando alla città un volto talvolta ‘oscuro’ ma di straordinaria efficacia.