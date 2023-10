Ioleggoperchè Lab Calabria, il 12 e 13 ottobre doppio appuntamento con Gioacchino Criaco

CROTONE - Doppio appuntamento con lo scrittore Gioacchino Criaco per la conclusione dei laboratori promossi all’interno di #ioleggoperchéLAB – Calabria, progetto di Aie, Associazione italiana editori, che a partire da novembre dello scorso anno ha lavorato in questa regione con un progetto pilota, coordinato dall’Università calabra: l’obiettivo è stato quello di affiancare alcune associazioni culturali del territorio e stimolare la creazione di nuovi modelli di promozione della lettura nelle scuole, proposti a partire proprio dalle realtà locali. Sul territorio crotonese è stata scelta come best practice l’associazione culturale MutaMenti, impegnata da anni nella promozione della lettura. Per questa annualità, il progetto è stato realizzato sull’Ic Papanice, in particolare sugli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado di Margherita. Proprio in questa scuola MutaMenti, sette anni fa, ha contribuito fattivamente alla creazione da zero della biblioteca scolastica, che oggi conta circa 1500 volumi, tutti best seller della letteratura per ragazzi. La maggior parte dei libri sono stati donati grazie all’iniziativa Ioleggoperchè. Ioleggoperchè Lab Calabria, in questo anno, ha permesso di consolidare quanto già fatto, continuando a promuovere e a sperimentare la lettura tra i ragazzi, con incontri periodici con scrittori e illustratori, formando i docenti, creando una biblioteca scolastica ancora più innovativa. Il primo appuntamento con Criaco si terrà il 12 ottobre alle 19.30, presso la sede della Fondazione “ Santa Critelli”, in via Botteghelle 17. Il titolo dell’iniziativa è “Orgogliosi ragazzi fuori!”, conversazioni libere preadolescenziali sul crescere nella legalità in Calabria oltre gli stereotipi. Per l’occasione, interverranno lo scrittore Criaco, Giuseppe Veltri, presidente Asd Krav maga Kroton Academy, Michele Ciociola, magistrato. Modera Patrizia Pagliuso, presidente di MutaMenti. Il 13 ottobre, invece, Criaco incontrerà i ragazzi delle classi terze della scuola secondaria di primo grado di Margherita all’interno del loro istituto, coinvolti nel progetto #ioleggoperchéLab Calabria