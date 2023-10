Comune di Crotone: 'Con l'università mediterranea i laboratori per over 65'

CROTONE - Dal 18 ottobre partono a Crotone i laboratori dedicati ai cittadini over 65 autosufficienti che hanno voglia di mettersi in gioco e partecipare a un nuovo processo di inclusione sociale. Il progetto è stato pensato proprio per coloro che, benché usciti dal cosiddetto ciclo produttivo, hanno esperienze, saperi e energie da offrire alla comunità e alle giovani generazioni in particolare.

A spiegare il progetto è l'assessore alle politiche sociali, Filly Pollinzi in una nota : "Gli incontri e le attività si svilupperanno in ogni comune dell'ambito sociale e quindi anche a Belvedere Spinello, Cutro, Isola di Capo Rizzuto, Rocca di Neto, San Mauro Marchesato e Scandale - si legge -. Il Comune di Crotone, capofila del distretto ha dato così seguito all'indirizzo della conferenza dei sindaci che ha voluto realizzare un progetto in tema di invecchiamento attivo che sarà gestito da Upmed-Università popolare mediterranea di Crotone in partnership con Arci Il Barrio e associazione Maslow"

I laboratori si terranno presso la sede della UPMED, in via Spiaggia delle Forche n. 2 alla quale ci si può rivolgere per ulteriori informazioni.