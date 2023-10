Provvedimenti alla viabilità cittadina per l'evento 'Vivi Crotone'

CROTONE - Al fine di consentire lo svolgimento di 'Vivi Crotone' nell’ambito degli eventi di Crotone Autunno Insieme, sono stati disposti i seguenti provvedimenti relativi alla viabilità cittadina.

Di istituire il divieto di sosta con rimozione coatta, su viale A. Gramsci nel tratto compreso tra il piazzale Ultras e viale L. Gallucci, dalle ore 13:00 alle ore 19:00 dell’8 ottobre 2023; -di istituire il divieto di sosta con rimozione coatta su tutto il piazzale Ultras, dalle ore 13:00 alle ore 19:00 di giorno 8 ottobre 2023; di istituire il divieto di sosta con rimozione coatta in via Roma nel tratto compreso tra il civico n.210/A e viale Antonio Gramsci, dalle ore 13:00 alle ore 19:00, dell’08 ottobre 2023; di chiudere al transito veicolare il tratto di viale A. Gramsci nel tratto compreso tra il piazzale Ultras e viale L. Gallucci dalle ore 16:00 alle ore 19:00 dell’08 ottobre 2023;di chiudere al transito veicolare via Roma nel tratto compreso tra il civico n.210/A e viale Antonio Gramsci dalle ore 16:00 alle ore 19:00 dell’08 ottobre 2023;