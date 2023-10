Serie C, il ds Di Bari: "Tifosi stateci vicini. Dobbiamo crescere, il supporto della società è totale"

Lavoro, applicazione, concentrazione. Le ricette è semplice, e per uscire dallo stato di disagio accusato dal Crotone, il direttore sportivo Giuseppe Di Bari prova ad indicare la retta via. Una voce del club che spezza il silenzio di questi giorni, una voce che rassicura la tifoseria e allo stesso la chiama a raccolta per sostenere una squadra e un progetto che ancora oggi non ha trovato una definitiva identità. Ma il supporto è totale, e Di Bari lo sottolinea con fermezza: “Ci tengo a far presente che c'è il supporto della società affinchè si possa raggiungere un obiettivo. Avevamo detto che sarebbe stato un campionato diverso. E che si sarebbero state delle difficoltà, ed è quello che si evince in questo momento. Forse la vittoria di Catania ha alzato più del dovuto le aspettative, e comunque sei partite sono troppo poche per tracciare un primi bilancio. Ci sono naturalmente margini di miglioramento, ma ci tengo anche a chiedere il supporto dei tifosi, ai quali invoco di esserci vicini se si vuole andare in un'unica direzione, altrimenti diventa solo destabilizzante”. Il direttore sportivo rivendica le scelte estive, indicando uno spazio temporale più lungo per vederne gli effetti sul campo: Credo che dobbiamo soltanto crescere, migliorarci e lavorare e applicarci nel modo migliore affinchè si possano eliminare gli errori che vengono commessi. Dando continuità di risultati per alzare il livello di autostima, sarà sempre il campo a parlare. Tutto è migliorabile, dopo sei partite non posso pensare che questa squadra non possa migliorare. Bisogna ancora recuperare la piena condizione di alcuni calciatori che sono arrivati a preparazione in corso. Se si vuole in una direzione bisogna stare vicini".