Beni culturali, varata la riforma: negata l'autonomia a Crotone che va con Sibari

Da "Parco archeologico di Sibari e Crotone" a "Parchi archeologici di Crotone e Sibari". L'unica novità, per quanto ci riguarda, del via libera definitivo alla riorganizzazione del ministero della cultura, sembra essere contenuta nella denominazione del nuovo soggetto. Il Consiglio dei ministri ha approvato giovedì sera in via definitiva il Dpcm con il nuovo regolamento che prevede la creazione, tra le altre, di 17 nuovi musei dotati di autonomia scientifica, finanziaria, contabile e organizzativa.

Per dare il via libera, il Governo, che aveva già esaminato il 26 luglio scorso il provvedimento in via preliminare, era in attesa del parere della sezione consultiva del Consiglio di Stato, parere che è stato pronunciato lo scorso 12 settembre. Rispetto alla formulazione di luglio, informa AgenziaCULT, ci sono diverse modifiche, a partire dalla denominazione di alcuni dei musei autonomi di seconda fascia, come quella che riguarda l'accorpamento delle due aree archeologiche dell'arco jonico.

Da "Parco archeologico di Sibari e Crotone" siamo passati a "Parchi archeologici di Crotone e Sibari", laddove ancora non si comprende quale sia il significato di aver anteposto Crotone a Sibari. Le ipotesi si sprecano, ma l'autonomia organizzativa e finanziaria resta in capo allla seconda. Piuttosto, la denominazione non scioglie il nodo iniziale: il rifiuto di concedere l'autonomia al polo museale ed archeologico di Crotone, il secondo della Calabria, dopo Reggio, per presenze.

Inoltre, nessuno ha ancora chiarito la portata dell'aggregazione a Sibari, se cioè riguardi solo il parco archeologico di Capo Colonna con annesso museo, oppure si estenderà, come si teme, alle altre strutture, come il museo di via Risorgimento.