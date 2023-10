Carta docenti, sentenza del giudice di Crotone: ne hanno diritto anche i precari

CROTONE - Anche ai docenti precari di Crotone spetta il riconoscimento della carta docente (500 euro all’anno) previsto dalla legge 107/2015 (cd. Buona scuola). Lo ha determinato con una sentenza il Giudice del lavoro del Tribunale di Crotone, Salvatore Marinò riconoscendo al docente precario, C.G. tutelato da Giuseppe Candido, coordinatore provinciale del sindacato Gilda insegnanti di Crotone e dall’avvocato Rosario Lopez del foro di Crotone che ha curato ogni aspetto legale. Il giudice disapplicando l’art.1 (co.121) della L.107/2015 (ex Buona Scuola) ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a consentire al ricorrente di usufruire, per gli anni scolastici proposti nel ricorso, della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, istituita appunto dall’art.1 (co.121) L. 107/2015, ma solo per i docenti di ruolo. Non solo, il Tribunale di Crotone ha determinato che le spese di lite siano a totale carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito in omaggio al principio della soccombenza.

In pratica la sentenza, che è destinata ad essere un precedente anche per gli altri docenti precari, ha raccolto le osservazioni fatte dall'avvocato Lopez secondo cui la norma italiana - che riserva il bonus solo al personale docente in ruolo e nona quello precario - contrasta con quella europea ed anche con il principio di uguaglianza sancito dalla nostra Costituzione. La sentenza del giudice di Crotone recita: "Come statuito dalla Corte di Giustizia dell’UE (Sesta Sezione) con l’ordinanza del 18/5/2022 emessa nella causa C-450/2021, “la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato", deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell’istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell’importo di EUR 500 all’anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l’acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all’aggiornamento professionale, per l’acquisto di hardware e software, per l’iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l’ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l’acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l’obbligo di effettuare attività professionali a distanza".

Per il coordinatore provinciale della Gilda, Giuseppe Candido, si tratta di una “vittoria” importante che non solo dà ragione ai tanti docenti che oltre ad essere discriminati perché ancora non di ruolo, non potevano aggiornarsi né acquistare un semplice computer, ma riafferma il principio che gli insegnanti di ruolo e quelli con contratto a tempo determinato pari sono.