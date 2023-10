Fermati due presunti scafisti dopo sbarco a Crotone

CROTONE - La squadra mobile di Crotone ha individuato e fermato due presunti scafisti di nazionalità irachena che sarebbero stati alla conduzione della barca carica di migranti giunta nel porto di Crotone il primo ottobre scorso. I due sono indagati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Nella serata del primo ottobre, è arrivata in porto un'imbarcazione a vela con a bordo 46 migranti di nazionalità iraniana ed irachena che era stata intercettata al largo delle coste crotonesi dalla Guardia costiera. Sin dalle prime ore successive allo sbarco, l’attenzione degli investigatori si è concentrata sui due soggetti, di 47 e 23 anni, indicati dagli altri migranti come coloro i quali avevano condotto l’imbarcazione durante il viaggio dalla Turchia.

Ulteriori elementi indiziari sono stati estrapolati da alcuni smartphone dei migranti, nei quali gli investigatori hanno trovato alcuni video e fotografie ritraenti proprio i due iracheni al timone dell’imbarcazione, nella plancia di comando. Alla luce dei risultati delle indagini, i due sono stati sottoposti a fermo e condotti nella Casa circondariale a disposizione della Procura della Repubblica di Crotone.